    Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что она подрывает международный мир и стабильность.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой.

    "Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Использование силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующий ответ Ирана в регионе подрывает международный мир и стабильность", - отмечается в документе.

    Гутерриш также призвал к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке, а также деэскалации ситуации.

    "Я призываю к немедленному прекращению боевых действий и деэскалации. Неспособность сделать это несет риски более масштабного регионального конфликта с серьезными последствиями для гражданских и региональной стабильности. Я настоятельно рекомендую всем сторонам вернуться за стол переговоров", - указывается в заявлении главы всемирной организации в связи с атакой США и Израиля на Иран.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в 01:00 по бакинскому времени.

    Лента новостей