Генсек ООН осудил нападение на отель в Кабуле

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 18 человек. Как сообщает Report, он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Тадамичи Ямамото, в свою очередь, заявил, что нападение на отель в Кабуле может быть классифицировано как военное преступление и призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права.

Боевики напали на гостиницу вечером 20 января. Оттуда всю ночь доносились стрельба и взрывы. Как сообщают власти Афганистана, в результате многочасовой спецоперации экстремисты были ликвидированы. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые источники сообщают о более чем 40 погибших.

Из 18 погибших 14 - иностранные граждане. Среди них - 7 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство остальных устанавливается.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".