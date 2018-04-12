Генсек ООН обсудил с постпредами пяти стран ситуацию в Сирии

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил с постоянными представителями пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН ситуацию в Сирии.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба всемирной организации.

Гутерреш выразил сожаление в связи с тем, что члены СБ ООН не смогли достичь согласия по вопросу о якобы использовании химического оружия в Сирии.

"Сегодня я позвонил послам пяти постоянных членов Совета Безопасности, чтобы вновь выразить свою глубокую озабоченность по поводу рисков нынешнего тупика, и подчеркнул, что необходимо избежать выхода ситуации из-под контроля", - сказал генсек ООН.

Ранее стало известно, что исполнительный совет ОЗХО проведёт встречу по Сирии 16 апреля.