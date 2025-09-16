Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Генсек ООН: Неделя высокого уровня предоставит возможность решить проблемы

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 21:11
    Генсек ООН: Неделя высокого уровня предоставит возможность решить проблемы

    Лидеры стран мира должны дать реальный ответ на глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, посвященной Дебатам высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке.

    Генсек отметил, что эта неделя - возможность не для набора очков, а для решения проблем.

    Гутерриш указал, что в течение недели состоится встреча лидеров, и он сам проведет более 150 двусторонних встреч: "Каждую встречу я буду использовать для того, чтобы поощрять лидеров к прямому диалогу, устранять разрывы (в точках зрения - ред.), снижать риски и находить решения. Люди требуют ответов и действий, мы должны предпринимать шаги, соответствующие серьезности проблем, с которыми сталкиваемся".

    Глава ООН подчеркнул, что основными темами встреч будут мир в Газе, Украине, Судане и на Ближнем Востоке, борьба с изменением климата, ответственное управление искусственным интеллектом, права женщин и девочек, финансирование развития и укрепление ООН.

    Касаясь вопроса Газы, он заявил, что создание международного мирного контингента в настоящее время невозможно, поскольку Израиль и США выступают против этого. Он подчеркнул важность немедленного прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

    Назвав "неприемлемым и вредным" исключение женщин и девочек из общественной жизни в Афганистане, Гутерриш сообщил, что международное сообщество мобилизуется, чтобы "Талибан" позволил женщинам участвовать в гуманитарной работе.

    Пессимистично оценивая краткосрочный мир в Украине и других конфликтах, генсек отметил, что позиции сторон различаются, но посреднические возможности США могут внести вклад в этот процесс.

    Гутерриш также подчеркнул важность решения между Израилем и Палестиной по принципу двух государств, но указал, что это решение трудно принять из-за текущих военных операций и незаконных поселений.

    Отметим, что Неделя высокого уровня, объединяющая мировых лидеров, начнет работу 23 сентября. По традиции, вступительную речь произнесет президент Бразилии, а затем речь выступит американский лидер Дональд Трамп.

    В Неделе высокого уровня, которая пройдет в 80-й раз в этом году, примут участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел некоторых стран из 193 стран-членов ООН. Ожидается, что мероприятие продлится до 30 сентября.

    BMT Baş katibi: "Yüksək Səviyyəli Həftə" problemləri həll etmək üçün fürsətdir

