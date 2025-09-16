BMT Baş katibi: "Yüksək Səviyyəli Həftə" problemləri həll etmək üçün fürsətdir
- 16 sentyabr, 2025
- 20:59
Dünya ölkələrinin liderləri insanlığın üzləşdiyi qlobal çağırışlara real cavab verməlidirlər.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antoniu Quterreş gələn həftə Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Yüksək Səviyyəli Debatlarla bağlı mətbuat konfransında deyib.
Baş katib bildirib ki, bu həftə xal toplamaq üçün deyil, problemləri həll etmək üçün fürsətdir.
Quterreş qeyd edib ki, həftə ərzində liderlərin görüşü keçiriləcək və özü 150-dən çox ikitərəfli görüş aparacaq: "Hər görüşdən liderləri birbaşa dialoqa təşviq etmək, uçurumları aradan qaldırmaq, riskləri azaltmaq və həll yolları tapmaq üçün istifadə edəcəyəm. İnsanlar cavab və əməl tələb edirlər, biz onların üzləşdiyimiz problemlərin ağırlığına uyğun hərəkətlər görməliyik".
BMT rəhbəri vurğulayıb ki, görüşlərdə əsas mövzular Qəzza, Ukrayna, Sudan və Yaxın Şərqdə sülh, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə, süni intellektin məsuliyyətli idarə olunması, qadın və qızların hüquqları, inkişafın maliyyələşdirilməsi və BMT-nin gücləndirilməsi olacaq.
O Qəzza məsələsinə toxunaraq bildirib ki, beynəlxalq müdafiə qüvvəsi yaratmaq hazırda mümkün deyil, çünki İsrail və ABŞ buna qarşıdır. O, dərhal atəşkəsin və humanitar yardımların təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Əfqanıstanda qadın və qızların ictimai həyatdan kənarda qalmasını "qəbuledilməz və zərərli" adlandıran Quterreş, beynəlxalq ictimaiyyəti "Taliban"ın humanitar işlərdə qadınların iştirakına imkan verməsi üçün səfərbər etdiklərini bildirib.
Ukrayna və digər konfliktlərdə qısamüddətli sülhə pessimist yanaşan Baş katib, tərəflərin mövqelərinin fərqli olduğunu, lakin ABŞ-nin vasitəçilik imkanlarının prosesə töhfə verə biləcəyini qeyd edib.
Quterreş həmçinin İsrail və Fələstin arasında iki dövlətli həll yolunun əhəmiyyətini vurğulayıb, lakin indiki hərbi əməliyyatlar və qeyri-qanuni məskunlaşmalar səbəbindən bu həll yolunun çətinliklərlə üzləşdiyini bildirib.
Qeyd edək ki, dünya liderlərini bir araya gətirən "Yüksək Səviyyəli Həftə" sentyabrın 23-də işə başlayacaq. Ənənəyə uyğun olaraq, Braziliya Prezidenti açılış nitqi ilə çıxış edəcək, daha sonra isə ABŞ prezidenti Donald Tramp nitq söyləyəcək.
Bu il 80-ci dəfə keçiriləcək "Yüksək Səviyyəli Həftə"də BMT-yə üzv 193 ölkədən dövlət və hökumət başçıları, eləcə də bəzi ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Tədbirin sentyabrın 30-dək davam edəcəyi gözlənilir.