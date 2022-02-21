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Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку

Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш из-за ухудшающейся ситуации вокруг Украины отменил поездку в Демократическую Республику Конго и вернется во вторник в Нью-Йорк.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 23:21
Генсек ООН из-за ситуации вокруг Украины отменил поездку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш из-за ухудшающейся ситуации вокруг Украины отменил поездку в Демократическую Республику Конго и вернется во вторник в Нью-Йорк.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"В свете ухудшающейся ситуации вокруг Украины генеральный секретарь ООН отменяет поездку в Демократическую Республику Конго. Генеральный секретарь вернется в Нью-Йорк во вторник", - сказал Дюжаррик.

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