Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Генсек ООН: Гендерное равенство - одна из движущих сил устойчивого развития

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 12:17
    Генсек ООН: Гендерное равенство - одна из движущих сил устойчивого развития

    Гендерное равенство - одна из самых мощных движущих сил устойчивого развития и мирного сосуществования.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного женского дня.

    По его словам, неравенство прав и возможностей женщин и мужчин является крупнейшим вызовом нашей эпохи в области прав человека. В статье Гутерриш представил восемь шагов для укрепления прав женщин и достижения конкретных результатов.

    Генсек ООН отметил необходимость устранения неравенства в распределении полномочий. Гутерриш заявил о важности гендерного паритета, который стал приоритетным направлением политики ООН в данной сфере.

    В качестве третьего шага он выделил инвестиции в развитие женской активности, которые, по его словам, приносят беспрецедентную отдачу. Гутерриш отмечает, что подобные шаги закладывают основу для устранения гендерных различий.

    Он также обратил внимание на то, что участие женщин в мирном решении конфликтов обеспечивает устойчивость достигнутых соглашений.

    "Женщины обладают лишь 64% правовых привилегий, которыми располагают мужчины", - говорится в статье. Для решения данной проблемы генсек ООН предлагает государствам отменить дискриминационные законы и взять на себя обязательства по поддержке практического обеспечения прав женщин.

    Шестой шаг - проявлять нетерпимость к гендерному насилию и не допускать никаких оправданий. "Мы должны бороться с этим, демонстрируя нулевую терпимость, полную подотчетность и непоколебимую поддержку пострадавшим (от насилия женщинам - ред.)", - заявил Гутерриш.

    Генсек ООН также отметил, что лишь каждый четвертый сотрудник сферы технологий является женщиной, подчеркнув, что технологические компании и правительства должны совместно работать над созданием безопасных и инклюзивных цифровых пространств.

    Последний шаг, по его утверждению, заключается во включении гендерного фактора в климатические планы. Генсек всемирной организации выдвинул тезис о том, что изменение климата не является нейтральным в гендерном плане.

    "В различных уголках мира я стал свидетелем применения этих 8 решений: в зонах боевых действий и в процессах восстановления, в парламентах и учебных аудиториях, в организациях и общинах. Если лидеры серьезно отнесутся к вопросу гендерного равенства и возьмут на себя обязательства по реализации этих шагов уже сейчас, мы изменим мир к лучшему - как для женщин и девочек, так и для всех нас", - подытожил он.

    BMT Baş katibi gender bərabərliyinin təmin edilməsi üçün səkkiz addım irəli sürüb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:17

    Генсек ООН: Гендерное равенство - одна из движущих сил устойчивого развития

    Другие страны
    12:10
    Фото

    Высота снежного покрова в Нахчыване превысила один метр

    Экология
    11:54

    Трамп: США не волнует участие союзников в кампании против Ирана

    Другие страны
    11:39

    В Иране достигли консенсуса по кандидатуре нового верховного лидера

    В регионе
    11:22

    Иран нанес удары по американской вертолетной базе в Кувейте

    В регионе
    11:06

    СМИ: Израиль наносит удары по энергообъектам Ирана для снижения его военного потенциала

    Другие страны
    10:58

    В Азербайджане в прошлом году почти 70 тыс. женщин были обеспечены работой

    Социальная защита
    10:45

    Axios: США могут задействовать спецназ для захвата запасов обогащенного урана Тегерана

    Другие страны
    10:25

    При ударах США и Израиля по Исфахану погибли 11 человек

    В регионе
    Лента новостей