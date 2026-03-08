Генсек ООН: Гендерное равенство - одна из движущих сил устойчивого развития

Гендерное равенство - одна из самых мощных движущих сил устойчивого развития и мирного сосуществования.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю Международного женского дня.

По его словам, неравенство прав и возможностей женщин и мужчин является крупнейшим вызовом нашей эпохи в области прав человека. В статье Гутерриш представил восемь шагов для укрепления прав женщин и достижения конкретных результатов.

Генсек ООН отметил необходимость устранения неравенства в распределении полномочий. Гутерриш заявил о важности гендерного паритета, который стал приоритетным направлением политики ООН в данной сфере.

В качестве третьего шага он выделил инвестиции в развитие женской активности, которые, по его словам, приносят беспрецедентную отдачу. Гутерриш отмечает, что подобные шаги закладывают основу для устранения гендерных различий.

Он также обратил внимание на то, что участие женщин в мирном решении конфликтов обеспечивает устойчивость достигнутых соглашений.

"Женщины обладают лишь 64% правовых привилегий, которыми располагают мужчины", - говорится в статье. Для решения данной проблемы генсек ООН предлагает государствам отменить дискриминационные законы и взять на себя обязательства по поддержке практического обеспечения прав женщин.

Шестой шаг - проявлять нетерпимость к гендерному насилию и не допускать никаких оправданий. "Мы должны бороться с этим, демонстрируя нулевую терпимость, полную подотчетность и непоколебимую поддержку пострадавшим (от насилия женщинам - ред.)", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН также отметил, что лишь каждый четвертый сотрудник сферы технологий является женщиной, подчеркнув, что технологические компании и правительства должны совместно работать над созданием безопасных и инклюзивных цифровых пространств.

Последний шаг, по его утверждению, заключается во включении гендерного фактора в климатические планы. Генсек всемирной организации выдвинул тезис о том, что изменение климата не является нейтральным в гендерном плане.

"В различных уголках мира я стал свидетелем применения этих 8 решений: в зонах боевых действий и в процессах восстановления, в парламентах и учебных аудиториях, в организациях и общинах. Если лидеры серьезно отнесутся к вопросу гендерного равенства и возьмут на себя обязательства по реализации этих шагов уже сейчас, мы изменим мир к лучшему - как для женщин и девочек, так и для всех нас", - подытожил он.