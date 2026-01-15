Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию российско-украинского конфликта, и призвал стороны возобновить переговоры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Вене.

"Дипломатическое взаимодействие как между союзниками и партнерами, так и противниками сегодня важно как никогда. Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к завершению войны. Я призываю стороны возобновить переговоры и договориться о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных", - заявил Синирлиоглу.

По его словам, возобновление диалога и дипломатического взаимодействия является ключевым шагом к снижению напряженности и поиску устойчивого решения конфликта. ОБСЕ готова поддерживать процесс переговоров и способствовать выполнению договоренностей по укреплению доверия между сторонами, отметил Синирлиоглу.