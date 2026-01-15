Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 20:36
    Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

    Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что дипломатические усилия приведут к урегулированию российско-украинского конфликта, и призвал стороны возобновить переговоры.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции в Вене.

    "Дипломатическое взаимодействие как между союзниками и партнерами, так и противниками сегодня важно как никогда. Я надеюсь, что продолжающиеся дипломатические усилия приведут к завершению войны. Я призываю стороны возобновить переговоры и договориться о мерах по укреплению доверия, включая освобождение пленных", - заявил Синирлиоглу.

    По его словам, возобновление диалога и дипломатического взаимодействия является ключевым шагом к снижению напряженности и поиску устойчивого решения конфликта. ОБСЕ готова поддерживать процесс переговоров и способствовать выполнению договоренностей по укреплению доверия между сторонами, отметил Синирлиоглу.

    ОБСЕ Феридун Синирлиоглу российско-украинская война Украина переговоры
    ATƏT-in Baş katibi Ukrayna üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırıb
    OSCE Secretary General calls for resumption of negotiations on Ukraine

    Последние новости

    21:31
    Видео

    Baku TV: Агдамский комплекс "Имарет" - уцелевший символ разрушенного города

    Внутренняя политика
    21:29

    Венесуэла получит доступ к своим активам в МВФ после восстановления контактов

    Другие страны
    21:15

    В иранском Тебризе введено военное положение

    В регионе
    21:12

    Армения и Германия обсудили перспективы проекта TRIPP

    В регионе
    20:53

    Зеленский: Албания может присоединиться к программе PURL в этом году

    Другие страны
    20:36

    Генсек ОБСЕ призвал к возобновлению переговоров по Украине

    Другие страны
    20:26
    Видео

    В Турции задержаны 325 подозреваемых в пропаганде преступлений в соцсетях

    Другие
    20:18
    Фото
    Видео

    Пожар в здании в Ясамальском районе Баку потушен - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:12

    В Бишкеке число отравившихся фастфудом возросло до 17 - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей