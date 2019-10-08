Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит 11 октября плановый визит в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"Генеральный секретарь НАТО совершит визит в Турцию в пятницу 11 октября 2019 года. В Стамбуле он встретится с высшим руководством страны", - говорится в кратком заявлении альянса.

В нем также сообщается, что 9 октября Столтенберг посетит Италию, а 10 октября - Грецию, таким образом речь идет о плановом турне по средиземноморским государствам альянса.