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Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября

Генсек НАТО посетит Турцию 11 октября

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит 11 октября плановый визит в Турцию. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба альянса.

"Генеральный секретарь НАТО совершит визит в Турцию в пятницу 11 октября 2019 года. В Стамбуле он встретится с высшим руководством страны", - говорится в кратком заявлении альянса. 

В нем также сообщается, что 9 октября Столтенберг посетит Италию, а 10 октября - Грецию, таким образом речь идет о плановом турне по средиземноморским государствам альянса.

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