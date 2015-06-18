Генсек альянса: НАТО не заинтересована в гонке вооружений и конфронтации с Россией

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Североатлантический альянс не заинтересован в новой гонке вооружений и конфронтации с РФ. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, норвежским журналистам заявил вечером в среду прибывший в Польшу генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.

"Мы не хотим гонки вооружений, мы не хотим конфронтации, - приводит слова генсека Норвежское телеграфное бюро. - В то время как мы поддерживаем Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), Россия из него выходит".

На просьбу прокомментировать прозвучавшие во вторник слова замминистра обороны РФ Анатолия Антонова о том, что страны НАТО "толкают Россию к гонке вооружений", генсек альянса ответил, что называть "НАТО инициатором данного процесса в корне неверно". По мнению Столтенберга, Организация вынуждена отвечать на "ядерную риторику" Москвы.

"Численность новых Сил быстрого реагирования НАТО составляет 5 тыс. человек, Россия же проводит внезапные проверки боеготовности, в которых участвуют до 80 тыс. человек", - утверждает генсек.

В западной части Польши в настоящий момент проходят первых учениях Сил быстрого реагирования НАТО "Благородный прыжок" (Noble Jump). Генсек альянса сегодня должен лично посетить полигон Жагань-Светошув, где идут маневры, в которых принимают участие и 200 бойцов из элитного норвежского батальона "Телемарк".