Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 07:29
    Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей

    Министр юстиции, генеральный прокурор США Пэм Бонди не исключила, что федеральные власти предъявят обвинения Тайлеру Джеймсу Робинсону в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

    Как передает Report, об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

    "Окружной прокурор в Юте предъявил обвинение в убийстве первой степени и обвинения по ряду других пунктов. Они будут добиваться смертной казни, в Юте его может ждать расстрел. Власти штата предъявили ему обвинения, мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы решить, будем ли мы предъявлять обвинения и со стороны федеральных властей", - отметила П. Бонди.

    Бонди добавила, что сторона обвинения сделает все, чтобы этот человек никогда "больше не увидел белого света".

    Чарли Кирк министр юстиции США Пэм Бонди убийство

    Последние новости

    07:29

    Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей

    Другие страны
    07:00

    Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в Баку

    Формула 1
    06:46

    Трамп: США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ

    Другие страны
    06:19

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    05:52

    Telegraph: Почти 90% проголосовавших британцев против признания Палестины

    Другие страны
    05:27

    Николас Мадуро: Венесуэльский народ сплочен перед угрозами со стороны США

    Другие страны
    04:48

    Трамп планирует встретиться с лидерами 20 стран на полях 80-й сессии ГА ООН

    Другие страны
    04:19

    CNN Brasil: Бразилия не пригласила США на конференцию ГА ООН по демократии

    Другие страны
    03:58

    В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

    Другие страны
    Лента новостей