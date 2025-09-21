Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей
- 21 сентября, 2025
- 07:29
Министр юстиции, генеральный прокурор США Пэм Бонди не исключила, что федеральные власти предъявят обвинения Тайлеру Джеймсу Робинсону в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.
Как передает Report, об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.
"Окружной прокурор в Юте предъявил обвинение в убийстве первой степени и обвинения по ряду других пунктов. Они будут добиваться смертной казни, в Юте его может ждать расстрел. Власти штата предъявили ему обвинения, мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы решить, будем ли мы предъявлять обвинения и со стороны федеральных властей", - отметила П. Бонди.
Бонди добавила, что сторона обвинения сделает все, чтобы этот человек никогда "больше не увидел белого света".
Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей
