Çarli Kirki öldürən şəxs güllələnmə ilə edam oluna bilər
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 08:18
ABŞ-ın baş prokuroru Pam Bondi mühafizəkar fəal Çarli Kirkin qətlinə görə Teyler Ceyms Robinsona qarşı federal ittihamları istisna etməyib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Yuta dairə prokuroru ona birinci dərəcəli qətl ittihamı irəli sürüb:
"Onlar ölüm cəzasını tələb edəcəklər. Yutada o, güllələnmə ilə edam oluna bilər. Dövlət səlahiyyətliləri ona ittiham irəli sürüblər və biz federal ittihamları təqib edib-etməyəcəyimizi müəyyən etmək üçün onlarla yaxından işləyirik".
Bondi əlavə edib ki, prokurorluq bu adamın bir daha gün işığını görməməsi üçün mümkün olan hər şeyi edəcək.
