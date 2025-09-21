İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Çarli Kirki öldürən şəxs güllələnmə ilə edam oluna bilər

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 08:18
    Çarli Kirki öldürən şəxs güllələnmə ilə edam oluna bilər

    ABŞ-ın baş prokuroru Pam Bondi mühafizəkar fəal Çarli Kirkin qətlinə görə Teyler Ceyms Robinsona qarşı federal ittihamları istisna etməyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Yuta dairə prokuroru ona birinci dərəcəli qətl ittihamı irəli sürüb:

    "Onlar ölüm cəzasını tələb edəcəklər. Yutada o, güllələnmə ilə edam oluna bilər. Dövlət səlahiyyətliləri ona ittiham irəli sürüblər və biz federal ittihamları təqib edib-etməyəcəyimizi müəyyən etmək üçün onlarla yaxından işləyirik".

    Bondi əlavə edib ki, prokurorluq bu adamın bir daha gün işığını görməməsi üçün mümkün olan hər şeyi edəcək.

    ABŞ edam
    Генпрокурор США не исключает обвинений Робинсону от федеральных властей

    Son xəbərlər

    09:13
    Foto

    İsmayıllıda güclü külək ağacı kafenin üzərinə aşırıb

    Hadisə
    09:10

    Premyer Liqa: V tura iki oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    08:57

    ABŞ-də toya silahlı hücum olub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    08:52

    "MI5" millət vəkillərinə casusluqdan qorunmaq barədə tövsiyələr hazırlayacaq

    Digər ölkələr
    08:32

    Peruda etirazçılarla polis arasında toqquşma baş verib

    Digər ölkələr
    08:18

    Çarli Kirki öldürən şəxs güllələnmə ilə edam oluna bilər

    Digər ölkələr
    07:36

    ABŞ Avropalı müttəfiqlərinə Rusiyadan neft almağı dayandırmaq üçün təzyiq edir

    Digər ölkələr
    07:00

    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bu gün bəlli olacaq

    Formula 1
    06:43

    "Telegraf": Britaniyalıların 90%-i Fələstinin dövlət kimi tanınmasının əleyhinədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti