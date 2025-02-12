Генпрокурор Венесуэлы: Оппозиция использовала средства USAID в заговоре против властей

Правая оппозиция использовала финансовые средства, полученные от Агентства по международному развитию США (USAID), для подготовки заговоров против правительства Венесуэлы.

Правая оппозиция использовала финансовые средства, полученные от Агентства по международному развитию США (USAID), для подготовки заговоров против правительства Венесуэлы.

Как передает Report , об этом сообщил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб в интервью радиостанции Cable a Tierra.

"Венесуэльские правые экстремисты, получившие деньги от Агентства по международному развитию США, находятся под следствием в связи использованием этих средств для заговоров против законного правительства", - отметил Сааб.

Он сообщил, что сейчас ведутся расследования, связанные с коррупционными схемами так называемого временного правительства самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, которые позволяли незаконно использовать средства USAID.

Сааб указал также, что в 2023 году в Интерпол был направлен запрос на арест и передачу венесуэльскому правосудию Гуайдо и его сообщников по обвинению в "краже активов, узурпации власти, заговоре, содействии террористическим актам, измене".

Администрация президента США Дональда Трампа 3 февраля приостановила работу USAID. Временным руководителем агентства назначен госсекретарь Марко Рубио, который начал проверку его деятельности. Созданное в 1961 году USAID считается независимым ведомством, но фактически работает в структуре Госдепартамента. Агентство остается важным инструментом американской внешней политики и используется для оказания влияния на другие страны.