 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Генерал полиции: В авиакатастрофе в Колумбии погибли 75 человек, 6 выживших

    Работы в районе крушения приостановлены

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В авиакатастрофе в Колумбии погибли 75 человек, 6 выжили. Как сообщает Report со ссылкой на 360 Radio Colombia, об этом заявил генерал полиции Антиокии Хосе Асеведо Осса.

    По его словам, работы в районе крушения приостановлены, поскольку выживших в этом районе уже не осталось. 

    Самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в провинции Антиокия в районе Ла-Уньон.

    Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка.

    Всего на борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi