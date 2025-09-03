Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизилась
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 05:28
Интерес потребителей к американским брендам снизился.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC заявил генеральный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински
По его словам, это связано с тем, что у людей по всему миру ухудшилось восприятие образа США,
"Мы провели четыре мировых опроса потребителей, в ходе которых спрашивали: "Как вы относитесь к Америке как к стране? Как вы относитесь к американским брендам? Как вы относитесь к McDonald's?" И мы увидели, что аура вокруг Америки немного потускнела", - сказал он.
Кемпчински отметил, что, согласно исследованию, изменение в восприятии не затронуло McDonald's.
