    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 05:28
    Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизилась

    Интерес потребителей к американским брендам снизился.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC заявил генеральный директор сети ресторанов быстрого питания McDonald's Крис Кемпчински

    По его словам, это связано с тем, что у людей по всему миру ухудшилось восприятие образа США,

    "Мы провели четыре мировых опроса потребителей, в ходе которых спрашивали: "Как вы относитесь к Америке как к стране? Как вы относитесь к американским брендам? Как вы относитесь к McDonald's?" И мы увидели, что аура вокруг Америки немного потускнела", - сказал он.

    Кемпчински отметил, что, согласно исследованию, изменение в восприятии не затронуло McDonald's. 

    McDonald's

