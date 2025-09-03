    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "McDonald"s"ın baş direktoru: Xaricdə Amerika brendlərinin populyarlığı azalıb

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 06:53
    "McDonald"s"ın baş direktoru: Xaricdə Amerika brendlərinin populyarlığı azalıb

    İstehlakçıların Amerika brendlərinə marağı azalıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "McDonald's" fastfud restoranlar şəbəkəsinin baş direktoru Kris Kempçinski CNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu tendensiya dünyada ABŞ-nin imicinə olan münasibətin pisləşməsi ilə bağlıdır:

    "Biz dörd qlobal istehlakçı sorğusu keçirdik və soruşduq: "Amerikaya bir ölkə kimi necə baxırsınız? Amerika brendlərinə münasibətiniz necədir? "McDonald's" barədə nə düşünürsünüz?" Gördük ki, Amerikanın ətrafındakı aura bir qədər solğunlaşıb". 

    O həmçinin əlavə edib ki, aparılan araşdırmaya əsasən, bu imic dəyişikliyi "McDonald's" brendinə təsir etməyib.

    Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизилась

