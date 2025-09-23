Гендельман: Израиль завтра закроет КПП "Алленби" на границе с Иорданией

Израиль подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега. Как передает Report, об этом советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман сообщил в соцсетях. "По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал он.