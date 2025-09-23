Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Гендельман: Израиль завтра закроет КПП "Алленби" на границе с Иорданией

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 18:08
    Гендельман: Израиль завтра закроет КПП Алленби на границе с Иорданией

    Израиль подтвердил полное закрытие КПП "Алленби" на границе с Иорданией, через который палестинцы и руководство палестинской автономии могли выезжать за пределы Западного берега. Как передает Report, об этом советник канцелярии премьера Израиля Дмитрий Гендельман сообщил в соцсетях. "По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход Алленби будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал он.

    Израиль Дмитрий Гендельман Иордания КПП "Алленби"

    Последние новости

    19:18

    Трамп заявил, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции

    Другие страны
    19:03

    Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Беларусью

    Другие страны
    19:03

    Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме

    Происшествия
    18:58

    Трамп: Упорно работаю над урегулированием российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:57

    На AIIF 2025 в Баку подписаны документы на $10 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    18:54

    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    Другие страны
    18:37

    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    18:32

    Главы МИД "евротройки" и Ирана обсудят ядерную программу Тегерана в ООН

    Другие страны
    Лента новостей