    Gendelman: İsrail sabah İordaniya ilə sərhəddə "Allenbi" keçid məntəqəsini bağlayacaq

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 19:56
    İsrail İordaniya ilə sərhəddə yerləşən, fələstinlilərin və Fələstin administrasiyası rəhbərliyinin Qərb sahilinin hüdudlarından kənara çıxa bildiyi "Allenbi" keçid məntəqəsinin tamamilə bağlanmasını təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisinin müşaviri Dmitri Gendelman sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

    "Siyasi rəhbərliyin qərarı ilə sabah səhər saatlarından etibarən "Allenbi" keçidi sərnişinlərin və yüklərin hərəkəti üçün bağlanacaq. Məhdudiyyət xüsusi göstərişə qədər qüvvədə olacaq", - o yazıb.

    İsrail İordaniya Marqara keçid məntəqəsi
    Гендельман: Израиль завтра закроет КПП "Алленби" на границе с Иорданией
    Israel to close West Bank crossing to Jordan indefinitely

