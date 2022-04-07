Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Проект резолюции подготов

Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека.



Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58.



Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предпринимается против Москвы из-за действий в Украине.



Согласно резолюции, Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".