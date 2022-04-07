Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58.
Проект резолюции подготовил ряд западных стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предпринимается против Москвы из-за действий в Украине.
Согласно резолюции, Генассамблея "постановляет приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
Генассамблея приостановила участие России в СПЧ ООНГенассамблея приостановила участие России в СПЧ ООН Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за резолюцию проголосовали 93 государства. Против - 24. Воздержались - 58. Проект резолюции подготов
Другие страны
7 апреля 2022 г. 19:58
https://static.report.az/photo/88df753a-2d38-39e2-bfc3-ed401cf87379.jpeg
Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека.
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasındakı üzvlüyü dayandırılıb