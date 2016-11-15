Гамбия сообщила о выходе из Международного уголовного суда

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/Гамбия начала формальный процесс выхода из Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, обвинив трибунал в предвзятом отношении к африканским странам.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Представитель ООН сообщил, что членство Гамбии в МУС прекратится 10 ноября 2017 года.

Таким образом эта африканская страна станет уже третьим представителем своего континента, покинувшим МУС. До Гамбии процедуру выхода из МУС начали ЮАР и Бурунди.

Министр информации Гамбии Шерифф Боджанг считает, что МУС используют для того, чтобы преследовать африканцев и их лидеров, в то время как преступления Запада остаются без внимания.

Действующим главным прокурором МУС является представитель Гамбии Фату Бенсуда.

Международный уголовный суд в Гааге был учрежден в 1998 году и начал работу в 2002 году, когда соглашение о его создании (так называемый Римский статут) ратифицировали больше 60 государств. Сейчас членами МУС являются 124 страны.

Это первый постоянно действующий международный орган уголовной юстиции, рассматривающий дела, связанные с геноцидом, преступлениями против человечности и военными преступлениями.

Россия подписала, но до сих пор не ратифицировала Римский статут, и участвует в работе МУС в качестве наблюдателя.

Принципиальными противниками идеи Международного уголовного суда являются Соединенные Штаты, Китай, Индия, Израиль и Иран.