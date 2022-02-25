Гаагский трибунал может начать расследование в связи с ситуацией в Украине

Гаагский трибунал внимательно следит за событиями в Украине

Прокурор расположенного в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину и заявил, что суд может взяться за это дело.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении прокурора МУС.

Карим Хан напомнил, что МУС с 2015 года от подачи заявки со стороны украинского правительства официально имеет полномочия на расследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на украинской территории, включая временно оккупированные территории.

"Слежу за событиями в Украине и вокруг нее... Напоминаю всем сторонам, которые совершают насилие на украинской территории, что мой офис может реализовать свою юрисдикцию для расследования любых актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений, совершенных в Украине", - говорится в заявлении.

Прокурор МКС пока находится в командировке в Бангладеш в связи с одним из дел Суда, однако планирует следить за событиями в Украине. Он также обещает дальнейшие шаги по расследованию этого дела. "По моему возвращению в Гаагу я планирую выдать более подробное заявление по ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", - заявил он.

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