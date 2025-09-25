G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 15:47
    Страны "Большой семерки" 1 октября проведут онлайн-встречу по инициативе председательствующей в G7 Канады.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Corriere della Sera.

    Темой обсуждения станет использование замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины.

    Ранее член Еврокомиссии, курирующий вопросы экономики и финансов, Валдис Домбровскис после встречи министров финансов Евросоюза в Дании заявил, что представители стран Евросоюза конструктивно работают над идеей использования замороженных активов России на нужды Украины.

    СМИ отмечали, что в Европе призывают действовать аккуратно. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что хочет сначала увидеть письменный вариант предложения по активам и только потом определиться с тем, готова ли она его поддержать.

    "И не я одна придерживаюсь такой позиции", - подчеркнула Лагард.

    В ЕЦБ опасаются, что использование активов России Европой может отрицательно повлиять на евро и на финансовую стабильность ЕС.

