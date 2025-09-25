G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября
- 25 сентября, 2025
- 15:47
Страны "Большой семерки" 1 октября проведут онлайн-встречу по инициативе председательствующей в G7 Канады.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Corriere della Sera.
Темой обсуждения станет использование замороженных российских активов для финансирования поддержки Украины.
Ранее член Еврокомиссии, курирующий вопросы экономики и финансов, Валдис Домбровскис после встречи министров финансов Евросоюза в Дании заявил, что представители стран Евросоюза конструктивно работают над идеей использования замороженных активов России на нужды Украины.
СМИ отмечали, что в Европе призывают действовать аккуратно. Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что хочет сначала увидеть письменный вариант предложения по активам и только потом определиться с тем, готова ли она его поддержать.
"И не я одна придерживаюсь такой позиции", - подчеркнула Лагард.
В ЕЦБ опасаются, что использование активов России Европой может отрицательно повлиять на евро и на финансовую стабильность ЕС.