G7 и Австралия согласовали потолки цен на нефтепродукты из РФ

Страны G7 и Австралия заявили о консенсусе по введению потолков цен на российские нефтепродукты. Для продукции, которая торгуется с премией к нефти, он будет установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью,—

Страны G7 и Австралия заявили о консенсусе по введению потолков цен на российские нефтепродукты. Для продукции, которая торгуется с премией к нефти, он будет установлен на уровне $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой к сырью,— на уровне $45.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении , размещенном на сайте правительства Великобритании.

Незадолго до этого о согласовании потолков цен заявил Евросоюз.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Группа ранее вместе с Евросоюзом и Австралией образовала коалицию по ограничению цен на нефть и нефтепродукты из РФ.

"Сегодняшнее объявление — кульминация месяцев усилий нашей коалиции, и я приветствую напряженную работу наших партнеров в достижении этого результата", - говорится в заявлении главы Минфина США Джэнет Йеллен.

По мнению Минфина США, ограничение приведет к поступлению российской нефти на мировые рынки с дисконтом. Вместе с тем оно должно защитить от перебоев с поставками. Коалиция считает, что санкции пойдут на пользу странам с низким и средним уровнем дохода. Целями ограничений называется ограничение российских доходов на ведение боевых действий на Украине.