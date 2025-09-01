    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    G1: В Бразилии готовятся к новым санкциям США после суда над Болсонару

    Руководство Бразилии готовится к введению новых ограничительных мер со стороны США после начала судебного процесса над бывшим президентом республики (2019-2022) Жаиром Болсонару, обвиняемым в попытке государственного переворота.

    Как передает Report, об этом сообщил местный портал G1 со ссылкой на источники.

    Судебный процесс над бывшим лидером страны начинается 2 сентября. Администрация действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы ожидает усиления санкционного давления США, поскольку считает дело Болсонару одним из ключевых факторов тарифной политики Белого дома в отношении республики, пишет G1.

    В то же время, как отмечает портал, в Бразилиа уже начали готовить ответные меры на пошлины Вашингтона, которые были введены ранее в августе и достигают 50% на ряд товаров. При этом власти страны считают, что зеркальный ответ на действия США будет возможен только после тщательного анализа возможных последствий для национальной экономики, сообщает G1.

