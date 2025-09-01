    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: Braziliya Bolsonarunun məhkəməsindən sonra ABŞ-nin yeni sanksiyalarına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 02:44
    KİV: Braziliya Bolsonarunun məhkəməsindən sonra ABŞ-nin yeni sanksiyalarına hazırlaşır

    Braziliya rəhbərliyi dövlət çevrilişinə cəhddə təqsirləndirilən respublikanın keçmiş prezidenti (2019-2022) Jair Bolsonarunun məhkəməsi başlayandan sonra ABŞ-dən yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə hazırlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli G1 portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Ölkənin keçmiş liderinin məhkəməsi sentyabrın 2-də başlayacaq. Braziliyanın hazırkı Prezidenti Luis İnasiu Lula da Silva administrasiyası Bolsonaru işini Ağ Evin respublikaya qarşı tarif siyasətində əsas amillərdən biri hesab etdiyi üçün ABŞ-nin sanksiyalar təzyiqinin artacağını gözləyir

    Eyni zamanda, portal qeyd edib ki, Braziliyada artıq avqust ayında əvvəllər tətbiq edilən və Vaşinqtonun bir sıra mallar üzrə 50 %-ə çatan rüsumlarına cavab tədbirləri hazırlamağa başlayıb. Bununla yanaşı, ölkə hakimiyyəti hesab edir ki, ABŞ-nin hərəkətlərinə "güzgü cavabı" yalnız milli iqtisadiyyat üçün mümkün nəticələrin hərtərəfli təhlilindən sonra mümkün olacaq.

    Sanksiyalar   Braziliya   Jair Bolsonaru  
    Rus Versiası Rus Versiası
    G1: В Бразилии готовятся к новым санкциям США после суда над Болсонару

    Son xəbərlər

    03:41

    Rusiyada miqrantlar üçün yeni rüsumlar tətbiq edilib

    Region
    03:09

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı sahillərində hücuma məruz qalan gəmi İsrailə məxsusdur

    Digər ölkələr
    02:44

    KİV: Braziliya Bolsonarunun məhkəməsindən sonra ABŞ-nin yeni sanksiyalarına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    02:19

    Ukraynada sabiq spikerin qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:53

    İŞİD-in keçmiş yaraqlılarının 230-dan çox ailəsi Suriyadan İraqa aparılıb

    Digər ölkələr
    01:21

    "Naxtel" MMC telekommunikasiya xidmətlərini dayandıracaq

    İKT
    01:14

    Alimlər: Atlantik okeanında güclü zəlzələ zonası formalaşıb

    Elm və təhsil
    00:43

    Tramp: Nüvə gücləri ilə münasibətləri yaxşı saxlamaq vacibdir

    Digər ölkələr
    00:15

    Bu gündən Azərbaycanda balıq ovuna icazə verilir

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti