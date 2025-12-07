FT: Япония просит США выразить ей поддержку по теме Тайваня

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 07 декабря, 2025
    Япония запросила у США публичную поддержку на фоне разлада с КНР из-за Тайваня.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    "Сигэо Ямада, посол Японии в Вашингтоне, попросил администрацию президента США Дональда Трампа усилить публичную поддержку Токио", - говорится в публикации.

    Отмечается, что просьба была озвучена после инцидента с критикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны китайских властей. Тогда КНР пригрозила экономическими санкциями и призвала своих граждан избегать поездок в Японию.

    Elvis

