FT: Япония просит США выразить ей поддержку по теме Тайваня
- 07 декабря, 2025
- 11:12
Япония запросила у США публичную поддержку на фоне разлада с КНР из-за Тайваня.
Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
"Сигэо Ямада, посол Японии в Вашингтоне, попросил администрацию президента США Дональда Трампа усилить публичную поддержку Токио", - говорится в публикации.
Отмечается, что просьба была озвучена после инцидента с критикой премьер-министра Японии Санаэ Такаити со стороны китайских властей. Тогда КНР пригрозила экономическими санкциями и призвала своих граждан избегать поездок в Японию.
