Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib
Digər ölkələr
- 07 dekabr, 2025
- 14:32
Yaponiya Tayvan məsələsi ilə bağlı Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Financial Times" qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.
Məqalədə qeyd olunur ki, Yaponiyanın ABŞ-dəki səfiri Siqeo Yamada Donald Tramp administrasiyasından Tokioya açıq dəstəyin gücləndirilməsini xahiş edib.
Bildirilir ki, bu müraciət Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaitiyə Çin hakimiyyəti tərəfindən yönələn tənqidlərdən sonra səsləndirilib. Həmin vaxt Çin iqtisadi sanksiyalarla hədələyib və vətəndaşlarını Yaponiyaya səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.
Son xəbərlər
14:51
Bəqayi: Tehran və Vaşinqton arasında birbaşa dialoq yoxdurRegion
14:32
Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyibDigər ölkələr
14:13
Benində hərbçilər prezident iqamətgahına hücum ediblər, ordu nəzarətin bərpasına çalışır – YENİLƏNİBDigər ölkələr
14:08
Azərbaycanın basketbol millisi beynəlxalq turnirdə ikinci oyunda da qələbə qazanıbKomanda
14:03
İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcəkRegion
13:47
İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdirRegion
13:40
Foto
AFFA rəhbərliyi cənub bölgəsinə səfər edibFutbol
13:37
Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcəkBiznes
13:32