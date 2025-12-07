İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 14:32
    Yaponiya Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib

    Yaponiya Tayvan məsələsi ilə bağlı Çinlə yaranmış gərginlik fonunda ABŞ-dən açıq dəstək istəyib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Financial Times" qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.

    Məqalədə qeyd olunur ki, Yaponiyanın ABŞ-dəki səfiri Siqeo Yamada Donald Tramp administrasiyasından Tokioya açıq dəstəyin gücləndirilməsini xahiş edib.

    Bildirilir ki, bu müraciət Yaponiyanın baş naziri Sanae Takaitiyə Çin hakimiyyəti tərəfindən yönələn tənqidlərdən sonra səsləndirilib. Həmin vaxt Çin iqtisadi sanksiyalarla hədələyib və vətəndaşlarını Yaponiyaya səfərlərdən çəkinməyə çağırıb.

    Çin Yaponiya Tayvan
    FT: Япония просит США выразить ей поддержку по теме Тайваня
    Japan frustrated at Trump administration"s silence over row with China

