    • 06 октября, 2025
    • 16:40
    FT: Трамп гарантировал лидерам арабских стран отказ Израиля от военных действий в Газе

    Президент США Дональд Трамп во время обсуждения в Белом доме плана по урегулированию ситуации в секторе Газа гарантировал лидерам арабских стран отказ Израиля от дальнейших силовых акций.

    Как передаетReport со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times (FT).

    "Трамп лично гарантировал главам арабских стран, что Израиль не начнет войну", - сообщил источник.

    По его словам, делегация во главе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху пыталась добиться для себя возможности возобновления боевых действий, если ХАМАС нарушит условия соглашения, в частности отказ от любой формы управления Газой.

    Американская сторона в ответ на это "буквально велела израильским переговорщикам прекратить искать какие-либо лазейки".

    6 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе пройдут непрямые переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС по поводу реализации плана президента США Дональда Трампа. Первоочередным вопросом станет освобождение израильских заложников.

