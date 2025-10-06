FT: Tramp ərəb ölkələrinin liderlərinə İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlardan imtina edəcəyinə zəmanət verib
06 oktyabr, 2025
- 16:56
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Qəzza zolağında vəziyyətin tənzimlənməsi planını müzakirə edərkən ərəb ölkələrinin liderlərinə İsrailin gələcək güc aksiyalarından imtina edəcəyinə zəmanət verib.
"Report"un "Interfaks"a istinadən məlumatına görə, bunu "Financial Times" bildirib.
"Tramp şəxsən ərəb ölkələrinin rəhbərlərinə İsrailin müharibə başlatmayacağına zəmanət verib", - mənbə deyib.
Onun sözlərinə görə, İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti HƏMAS razılaşmanın şərtlərini pozduğu təqdirdə döyüş əməliyyatlarını yenidən başlatmaq imkanı əldə etməyə çalışıb.
ABŞ tərəfi buna cavab olaraq "İsrail danışıqçılarına hər hansı yollar axtarmağı dayandırmağı əmr edib".
