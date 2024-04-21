FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море

Участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море заставили компании размещать на борту вооруженную охрану из частных компаний, услуги которых пользуются все большим спросом.
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По словам Якоба Ларсена, руководителя службы безопасности Bimco, одной из крупнейших в мире международных ассоциаций судовладельцев, "ухудшение ситуации с безопасностью в Красном море и Аденском заливе привело к увеличению использования вооруженной охраны на борту торговых судов в этом районе".
Исполнительный директор крупнейшей британской охранной фирмы EOS Risk Дэвид Джонсон подтвердил, что компания получает гораздо больше заказов, чем раньше, вследствие резкого роста нестабильности в регионе после почти 10-летнего периода спада.
Однако, как считает руководитель американской консалтинговой компании по морским рискам Sedna Global Джон Гахаган, в нынешних условиях судам требуется более масштабная и эффективная защита, в том числе от беспилотников. "Частным морским охранным компаниям придется эволюционировать для отражения нового спектра угроз", - считает он.