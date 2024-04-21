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FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море

FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море Участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море заставили компании размещать на борту вооруженную охрану из частных компаний, услуги которых пользуются все большим спросом.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 12:39
FT: Судоходные компании чаще прибегают к услугам ЧВК из-за атак хуситов в Красном море

Участившиеся случаи нападения на коммерческие суда в Красном море заставили компании размещать на борту вооруженную охрану из частных компаний, услуги которых пользуются все большим спросом.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на их представителей.

По словам Якоба Ларсена, руководителя службы безопасности Bimco, одной из крупнейших в мире международных ассоциаций судовладельцев, "ухудшение ситуации с безопасностью в Красном море и Аденском заливе привело к увеличению использования вооруженной охраны на борту торговых судов в этом районе".

Исполнительный директор крупнейшей британской охранной фирмы EOS Risk Дэвид Джонсон подтвердил, что компания получает гораздо больше заказов, чем раньше, вследствие резкого роста нестабильности в регионе после почти 10-летнего периода спада.

Однако, как считает руководитель американской консалтинговой компании по морским рискам Sedna Global Джон Гахаган, в нынешних условиях судам требуется более масштабная и эффективная защита, в том числе от беспилотников. "Частным морским охранным компаниям придется эволюционировать для отражения нового спектра угроз", - считает он.

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Версия на английском языке Surge in maritime violence boosts demand for private security forces

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