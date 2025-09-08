ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 21:07
    Администрация США предупредила европейские страны, что она перестает участвовать в общих усилиях по борьбе с дезинформацией со стороны других государств.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

    По информации издания, страны ЕС получили на прошлой неделе уведомления от Госдепартамента о том, что он расторгает меморандумы о взаимопонимании, подписанные при предыдущей администрации Джо Байдена. Как подчеркивает издание, эти соглашения были направлены на выработку согласованного подхода к выявлению и разоблачению вредоносной информации, "распространяемой иностранными государствами с целью сеяния хаоса".

    В декабре 2024 года Госдепартамент закрыл Центр глобального взаимодействия (GEС), который входил в структуру дипведомства и являлся одним из ключевых инструментов внешнеполитической пропаганды.

    Бывший координатор GEС Джеймс Рубин назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной борьбе против России и Китая.

