İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    • 08 sentyabr, 2025
    • 21:47
    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    ABŞ administrasiyası Avropa ölkələrinə xəbərdarlıq edib ki, o, digər dövlətlərdən gələn dezinformasiyaya qarşı mübarizədə birgə səylərdə iştirakını dayandırır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Financial Times" (FT) adı açıqlanmayan üç avropalı məmura istinadən yazıb.

    Məlumata görə, Aİ ölkələri Dövlət Departamentindən ötən həftə Cozef Baydenin əvvəlki administrasiyası dövründə imzalanmış anlaşma memorandumlarına xitam verdiyi barədə bildirişlər alıb.

    Nəşr vurğulayıb ki, bu razılaşmalar xarici dövlətlər tərəfindən xaos yaratmaq məqsədi ilə yayılan zərərli məlumatların müəyyən edilməsi və ifşası üçün əlaqələndirilmiş yanaşmanın işlənib hazırlanmasına yönəlib.

    2024-cü ilin dekabrında Dövlət Departamenti diplomatik strukturun bir hissəsi olan və xarici siyasət təbliğatının əsas vasitələrindən olan Qlobal Qarşılıqlı Mərkəzini bağlayıb.

    Mərkəzin keçmiş koordinatoru Ceyms Rubin bu addımı Rusiya və Çinə qarşı informasiya müharibəsində birtərəfli tərksilah aktı adlandırıb.

    ABŞ dezinformasiya mübarizə
    FT: США информировали союзников о прекращении сотрудничества в борьбе с дезинформацией

    Son xəbərlər

    22:56

    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

    Digər ölkələr
    22:53

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    22:44

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    22:37

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23
    Video

    Meksikada qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:13

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    22:03

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti