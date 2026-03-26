Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

    • 26 марта, 2026
    • 04:19
    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

    Россия готовится начать отправку в Иран дронов, медикаменты и продовольствие, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times (FT).

    Отмечается, что по данным западной разведки, вскоре после начала военных действий Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    04:19

    FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

