FT: Россия готовит отправку дронов, продовольствия и лекарств в Иран

Россия готовится начать отправку в Иран дронов, медикаменты и продовольствие, чтобы поддержать Исламскую Республику в войне против США и Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times (FT).

Отмечается, что по данным западной разведки, вскоре после начала военных действий Москва и Тегеран провели секретные переговоры о поставках беспилотников.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.