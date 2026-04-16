FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

Режим прекращения огня в Ливане может быть объявлен в ближайшее время и вступить в силу уже на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом изданию сообщили два источника.

По их данным, это может произойти после установления израильскими войсками контроля над приграничным городом Бинт-Джбейль на юге Ливана.

Один из ливанских чиновников на условиях анонимности заявил газете, что возможное соглашение предусматривает прекращение ударов Израиля, однако не включает вывод израильских войск с территории Ливана.

В то же время источники в правительстве Ливана сообщили, что продолжительность перемирия, вероятно, будет увязана с действующим режимом прекращения огня между США и Ираном. Ранее в Вашингтоне и Тель-Авиве заявляли, что остановка ударов по Ливану не входит в рамки соглашения между США и Ираном. Вместе с тем представители Ирана и Пакистана, выступающего посредником в переговорах, утверждали обратное.

Как отмечает издание, возможность включения Ливана в соглашение о прекращении огня ранее допускали и западные политики, в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По словам высокопоставленного представителя администрации президента США Дональда Трампа, прекращение боевых действий в Ливане не является частью мирных переговоров с Ираном, однако американский лидер приветствовал бы такой шаг как часть потенциального мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Он также отметил, что США сосредоточены на укреплении доверия между правительствами Израиля и Ливана, чтобы создать условия для возможного мирного урегулирования.

Напомним, что Израиль проводит военную операцию против "Хезболлах" со 2 марта. По версии израильской стороны, шиитская организация начала наносить удары по территории страны в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Израильская авиация наносит удары по объектам на территории Ливана, а сухопутные силы ведут наступление на юге республики.

В Израиле эти действия характеризуют как укрепление передовых оборонительных позиций. Официально заявленная цель операции - создание буферной зоны к югу от реки Литани для защиты северных районов страны от обстрелов.

Ранее израильские власти также заявляли о намерении снести все приграничные населенные пункты на юге Ливана и запретили возвращение сотням тысяч жителей, эвакуированных в северные районы страны.