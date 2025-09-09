ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа

    FT: "Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 02:23
    FT: Коалиция желающих обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

    Европейские лидеры должны иметь запасной план на случай, если президент США Дональд Трамп не даст перетянуть себя на их сторону в вопросе военной помощи Украине.

    Как передает Report, такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

    Он назвал ошибкой то, что лидеры Европы настолько вовлечены в дипломатические хитросплетения, что они не видят более важной проблемы. "Президент США последовательно посылал сигналы - как словами, так и делами, - что он не хочет брать на себя обязательства по обороне Украины", - замечает Рахман. По его мнению, уговорить Трампа увеличить военное и экономическое давление на Россию было бы невероятным достижением. "Бесспорно, это нужно попробовать. Но Европе нужен запасной план, когда наушничество Трампу не сработает", - говорится в колонке.

    По информации обозревателя, так называемая коалиция желающих обсуждает возможность использования американского "воздушного щита", который сможет обеспечить безопасность Украины. Как говорится в статье, понимая, что Россия вряд ли согласится на прекращение огня, страны, входящие в эту коалицию поддержки Украины, хотят добиться де-факто остановки боевых действий подобным способом.

    "Воздушный щит будет включать большое увеличение средств противовоздушной обороны, которые смогут закрыть небо для российских беспилотников, но, впрочем, не для баллистических ракет", - пишет обозреватель. "Европейцы вносили бы свой вклад, частично за счет военно-морской поддержки, которая могла бы помочь защитить воздушное пространство Украины. Ведется дискуссия о направлении авианосцев, возможно, европейских", - говорится в статье под названием "Украина и коалиция нежелающих". 

    российско-украинская война США воздушный щит Украина "коалиция желающих"

    Последние новости

    03:15

    Новая сессия Генассамблеи ООН начнет работу 9 сентября

    Другие страны
    02:48

    СМИ: 61% французов выступают за роспуск парламента после отставки премьера

    Другие страны
    02:23

    FT: "Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

    Другие страны
    01:59

    Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

    Другие страны
    01:34

    Мерц призвал Европу выстраивать отношения с США "без ложной ностальгии"

    Другие страны
    01:05

    ЧМ-2026: Сборные Италии, Хорватии и Косово одержали победы

    Футбол
    00:40

    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Другие страны
    00:17

    Reuters: Премьер Катара надавил на ХАМАС, чтобы они приняли условия США по Газе

    Другие страны
    00:00

    В Измире девять человек задержаны по делу о вооруженном нападении

    В регионе
    Лента новостей