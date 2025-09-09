İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    KİV: "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-nin Ukrayna üzərində hava qalxanını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 03:50
    KİV: İstəklilər koalisiyası ABŞ-nin Ukrayna üzərində hava qalxanını müzakirə edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynaya hərbi yardım məsələsində özünü onların tərəfinə çəkməkdən imtina edərsə, Avropa liderlərinin ehtiyat planı olmalıdır.

    "Report"un xəbərinə görə, belə fikirlə Britaniyanın "Financial Times" (FT) qəzetinin siyasi köşə yazarı Gideon Rahman çıxış edib.

    O, Avropa liderlərinin diplomatik incəliklərə o qədər qarışdıqlarını və daha vacib problemi görməmələrini səhv adlandırıb. "ABŞ Prezidenti ardıcıl olaraq həm sözdə, həm də əməldə Ukraynanın müdafiəsi ilə bağlı öhdəlik götürmək istəmədiyinə dair siqnallar göndərib", - Rahman qeyd edib.

    Onun fikrincə, Trampı Rusiyaya hərbi və iqtisadi təzyiqləri artırmağa razı salmaq inanılmaz nailiyyət olardı.

    Köşə yazarının sözlərinə görə, istəklilərin qondarma koalisiyası Ukraynanın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək Amerika "hava qalxanı"ndan istifadə imkanını müzakirə edir. Məqalədə qeyd olunur ki, Rusiyanın atəşkəslə razılaşmaq ehtimalının az olduğunu anlayaraq, Ukraynaya dəstək verən koalisiyaya daxil olan ölkələr bu yolla hərbi əməliyyatların de-fakto dayandırılmasına nail olmaq istəyirlər.

    "Hava qalxanı səmanı ballistik raketlərə deyil, Rusiya pilotsuz təyyarələrinə bağlaya bilən hava hücumundan müdafiə sistemlərinin böyük artımını əhatə edəcək", - köşə yazarı yazır. "Avropalılar qismən Ukraynanın hava məkanının qorunmasına kömək edə biləcək dəniz dəstəyi vasitəsilə töhfə verəcəklər. Ola bilsin, təyyarədaşıyanların da Avropaya göndərilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir", - "Ukrayna və istəməyənlər koalisiyası" başlıqlı məqalədə deyilir.

    "İstəklilər Koalisiyası" Ukrayna Rusiya
    FT: "Коалиция желающих" обсуждает возможность воздушного щита США над Украиной

    Son xəbərlər

    04:46

    BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası sentyabrın 9-da başlayacaq

    Digər ölkələr
    04:18

    Sorğu: Fransızların 61 %-i Baş nazirin istefasından sonra parlamentin buraxılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    03:50

    KİV: "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-nin Ukrayna üzərində hava qalxanını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    03:20

    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"

    Futbol
    02:53

    Pentaqon rəhbəri Puerto-Rikoya səfər edib

    Digər ölkələr
    02:17

    Merts Avropanı ABŞ ilə münasibətləri "yalan nostaljisiz" qurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    01:38

    Fransada Baş nazirin istefası ilə bağlı nümayişlər keçirilib

    Digər ölkələr
    01:07

    Qətərin Baş naziri HƏMAS-a ABŞ-nin Qəzza ilə bağlı şərtlərinin qəbulu üçün təzyiq göstərib

    Digər ölkələr
    00:47

    DÇ-2026: İtaliya, Xorvatiya və Kosovo yığmaları qalib gəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti