    FT: Французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

    • 19 октября, 2025
    • 08:57
    FT: Французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

    Французские предприниматели и члены обеспеченных семей, обеспокоенные политическим кризисом в стране, инвестируют рекордные суммы в Люксембург и Швейцарию.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

    "Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции", - приводит FT комментарий Гийома Луккини, основателя парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine, среди клиентов которой есть профессиональные спортсмены и предприниматели.

    Как подчеркивает FT со ссылкой на налогового юриста, денежные потоки в Люксембург были "безостановочными" во время прошлогодних выборов во Франции и продолжают увеличиваться. "Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов", - отметил Оливье Румелиана. Он подчеркнул, что "сумасшедшая" сумма капитала также уходит в Швейцарию.

