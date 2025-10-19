FT: Французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

Французские предприниматели и члены обеспеченных семей, обеспокоенные политическим кризисом в стране, инвестируют рекордные суммы в Люксембург и Швейцарию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

"Большинство активов, которыми мы управляем, больше не находятся во Франции", - приводит FT комментарий Гийома Луккини, основателя парижской компании по управлению активами Scala Patrimoine, среди клиентов которой есть профессиональные спортсмены и предприниматели.

Как подчеркивает FT со ссылкой на налогового юриста, денежные потоки в Люксембург были "безостановочными" во время прошлогодних выборов во Франции и продолжают увеличиваться. "Брокерам почти не нужно проводить маркетинговую работу, чтобы привлечь клиентов", - отметил Оливье Румелиана. Он подчеркнул, что "сумасшедшая" сумма капитала также уходит в Швейцарию.