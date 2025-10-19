İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 09:14
    FT: Fransızlar siyasi böhran fonunda kütləvi şəkildə xaricə pul köçürürlər

    Ölkədəki siyasi böhrandan narahat olan fransız sahibkarlar və varlı ailələrin üzvləri Lüksemburq və İsveçrəyə rekord məbləğdə sərmayə qoyurlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.

    Müştəriləri arasında peşəkar idmançılar və sahibkarlar olan Paris aktivlərin idarə edilməsi şirkətinin Scala Patrimoine-nin qurucusu Giyom Lukkini deyib: "İdarə etdiyimiz aktivlərin əksəriyyəti artıq Fransada deyil".

    Vergi vəkili Olivye Romeliyana isə qeyd edib ki, Fransada keçən ilki seçkilər zamanı Lüksemburqa pul axını amansız olub və artmaqda davam edir:

    "Brokerlər müştəriləri cəlb etmək üçün demək olar ki, heç bir marketinq etməməlidirlər". O, İsveçrəyə də "dəli" məbləğdə kapitalın getdiyini vurğulayıb.

    FT: Французы массово выводят деньги за рубеж на фоне политического кризиса

