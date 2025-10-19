FT: Fransızlar siyasi böhran fonunda kütləvi şəkildə xaricə pul köçürürlər
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 09:14
Ölkədəki siyasi böhrandan narahat olan fransız sahibkarlar və varlı ailələrin üzvləri Lüksemburq və İsveçrəyə rekord məbləğdə sərmayə qoyurlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.
Müştəriləri arasında peşəkar idmançılar və sahibkarlar olan Paris aktivlərin idarə edilməsi şirkətinin Scala Patrimoine-nin qurucusu Giyom Lukkini deyib: "İdarə etdiyimiz aktivlərin əksəriyyəti artıq Fransada deyil".
Vergi vəkili Olivye Romeliyana isə qeyd edib ki, Fransada keçən ilki seçkilər zamanı Lüksemburqa pul axını amansız olub və artmaqda davam edir:
"Brokerlər müştəriləri cəlb etmək üçün demək olar ki, heç bir marketinq etməməlidirlər". O, İsveçrəyə də "dəli" məbləğdə kapitalın getdiyini vurğulayıb.
Son xəbərlər
09:20
Azərbaycan cüdoçuları Qran-pridə 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblarFərdi
09:14
FT: Fransızlar siyasi böhran fonunda kütləvi şəkildə xaricə pul köçürürlərDigər ölkələr
08:56
Nigeriya hakimiyyəti çevriliş planı barədə xəbərləri təkzib edibDigər ölkələr
08:49
ABŞ-də "Boeing 737" təyyarəsi ön şüşəsi çatladığından məcburi eniş edibDigər ölkələr
08:27
Kolumbiya Prezidenti: ABŞ suverenliyimizi pozubDigər ölkələr
07:44
Rusiyada 43 nəfər kəskin bağırsaq infeksiyası diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilibRegion
07:17
Şahzadə Endryuya kral tədbirlərində iştirak qadağan edilibDigər ölkələr
06:55
Nikola Sarkozi cəzasını təcridxanada çəkəcəkDigər ölkələr
06:22