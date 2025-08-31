    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    FT: Европейские лидеры обсудят урегулирование российско-украинского конфликта в Париже 4 сентября

    • 31 августа, 2025
    • 23:28
    Лидеры ведущих европейских стран, руководители НАТО и Еврокомиссии соберутся в Париже 4 сентября для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Согласно ее информации, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона на следующей неделе в Париже пройдет встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, генсека НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они продолжат обсуждение гарантий безопасности Украины. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    KİV: Avropa liderləri Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər

