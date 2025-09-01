KİV: Avropa liderləri Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    01 sentyabr, 2025
    Avropanın aparıcı ölkələrinin liderləri, NATO və Avropa Komissiyasının rəhbərləri sentyabrın 4-də Parisdə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə gələn həftə Parisdə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Almaniya kansleri Fridrix Merts, NATO-nun baş katibi Mark Rutte və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen arasında görüş keçiriləcək. Onlar Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının müzakirəsini davam etdirəcəklər.

