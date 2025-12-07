Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 22:17
    Евросоюз нашел лазейку, благодаря которой можно навсегда заблокировать замороженные активы России в обход правила, требующего единогласного одобрения со стороны всех стран сообщества.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

    "До настоящего момента существовал риск, что санкции продлеваются единогласным решением каждые полгода, так что всего лишь одна столица, например, Будапешт, могла бы обеспечить Москве возвращение доступа к активам и сломать всю конструкцию. Новое законодательство нацелено на то, чтобы изменить это. Брюссель нашел статью в основополагающих договорах ЕС, которые в условиях серьезных экономических потрясений позволят принимать меры без необходимости единогласного одобрения", - говорится в статье. Как пишет Financial Times, к подобным потрясениям может быть отнесены действия России, которую на Западе обвиняют в гибридных действиях против ЕС, в свете чего предлагается "на неопределенный срок заблокировать российские активы, пока не будет принято похожее отдельное решение снять запрет".

    Лента новостей