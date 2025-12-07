İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    KİV: Qərb Budapeştsiz Moskvanın aktivlərini həmişəlik dondura biləcək

    Digər ölkələr
    • 07 dekabr, 2025
    • 22:35
    KİV: Qərb Budapeştsiz Moskvanın aktivlərini həmişəlik dondura biləcək

    Avropa İttifaqı bütün Aİ ölkələrinin yekdil təsdiqini tələb edən qaydadan yan keçərək Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini həmişəlik dondurmağa imkan verən boşluq tapıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" məlumat yayıb.

    "İndiyə qədər sanksiyaların hər altı aydan bir yekdil səsvermə yolu ilə yenilənməsi riski var idi, yəni Budapeşt kimi bir paytaxt Moskvanın aktivlərə çıxışını bərpa edə və bütün strukturu çökdürə bilərdi. Yeni qanunvericilik bunu dəyişdirmək məqsədi daşıyır. Brüssel Aİ-nin təsis müqavilələrində ciddi iqtisadi sarsıntılar qarşısında yekdil razılığa ehtiyac olmadan tədbirlər görməyə imkan verəcək bənd tapıb", - məqalədə deyilir.

    Nəşr yazıb ki, bu cür şoklara Qərbin Aİ-yə qarşı hibrid hərəkətlərdə ittiham etdiyi Rusiyanın hərəkətləri də ola bilər. Odur ki, bunu nəzərə alaraq, qadağanın ləğvi ilə bağlı oxşar, ayrıca qərar qəbul edilənə qədər Rusiya aktivlərinin qeyri-müəyyən müddətə dondurulması təklif edilir.

    Avropa Macarıstan Rusiya aktivlər
    FT: ЕС может навсегда заморозить российские активы

    Son xəbərlər

    23:20
    Video

    Ağ Şəhər Bulvarında batma təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edilib

    Hadisə
    23:14

    Son iki gündə Özbəkistanda üç zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    22:55

    Afrika ölkələri Beninə ordu göndərə bilər

    Digər ölkələr
    22:35

    KİV: Qərb Budapeştsiz Moskvanın aktivlərini həmişəlik dondura biləcək

    Digər ölkələr
    22:17

    Londonun hava limanında oğrular 21 nəfərə xəsarət yetirib

    Digər ölkələr
    21:57

    Göygöldə avtomobil aşıb, ölən və yaralılar var

    Hadisə
    21:51

    "Euronews": Türkdilli ölkələr saxta xəbərlərlə mübarizədə birgə yanaşma axtarırlar

    Xarici siyasət
    21:34

    Şavkat Mirziyoyev yüzlərlə insanı əfv edib

    Digər ölkələr
    21:24

    ABŞ Misir və İsrail liderlərini barışdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti