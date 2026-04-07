    FT: Британия проведет встречу военных из 40 стран по безопасности в Ормузском проливе

    • 07 апреля, 2026
    FT: Британия проведет встречу военных из 40 стран по безопасности в Ормузском проливе

    Великобритания во вторник, 7 апреля, проведет встречу военных специалистов из 40 стран для обсуждения вариантов обеспечения безопасности в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

    По информации издания, совещание пройдет в формате видеоконференции. В нем примут участие представители стран, подписавших в марте совместное заявление с призывом к Ирану "немедленно прекратить угрозы, установку мин, удары беспилотниками и ракетами, а также другие попытки блокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства".

    Изначально документ подписали лидеры Великобритании, Италии, Нидерландов, Франции, Германии и Японии, позднее к ним присоединились более 30 государств, включая Австралию, Бахрейн, Доминиканскую Республику, Канаду, Новую Зеландию, Панаму, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Республику Корея.

    Отмечается, что эти же страны ранее приняли участие в конференции по безопасности на уровне глав МИД, посвященной ситуации вокруг Ормузского пролива. Встреча прошла 2 апреля в онлайн-формате по инициативе Лондона.

    Как пишет Financial Times, на предстоящем совещании вступительное слово скажет высокопоставленный британский военный, а координация встречи будет осуществляться с военной базы Нортвуд под Лондоном.

    По данным издания, создание военно-морской коалиции осложняется различиями в военных возможностях стран-участниц. В частности, некоторые государства готовы предоставить минные тральщики, но не фрегаты для их защиты. При этом предполагается, что коалиция не будет действовать в формате миссии НАТО и включит страны, не входящие в альянс.

