Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Другие страны
    • 09 ноября, 2025
    • 01:19
    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Арабские страны не поддерживают предложение США о выборочном восстановлении сектора Газа на фоне обсуждения возможности отстройки контролируемых Израилем территорий.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    "Грядет столкновение между палестинцами, египтянами, многими другими, катарцами, турками и США с Израилем, если Вашингтон продолжит поддерживать израильскую точку зрения по этому вопросу, что было бы совершенно возмутительно", - приводит газета комментарий арабского дипломата.

    Отмечается, что арабские страны не намерены выделять средства на реализацию частичного восстановления сектора Газа и могут сосредоточиться на гуманитарной помощи для контролируемых силами армии Израиля областей.

    "Это выглядело бы так, как будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев", - отметил FT другой арабский дипломат.

    cектор Газа восстановление арабские страны The Financial Times

    Последние новости

    01:19

    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Другие страны
    00:45
    Видео

    Колонна спецподразделения "Яраса" СВР Азербайджана прошла на параде в Баку

    Внутренняя политика
    00:26

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с военным парадом в Баку

    Армия
    00:13

    На военном параде в Баку прошла колонна спецподразделения МВД

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается День Государственного флага

    Внутренняя политика
    23:51

    Джейхун Байрамов заявил о перспективе подписания мирного договора с Арменией в 2026 году

    Внешняя политика
    23:29

    МИД Азербайджана: Российские миротворцы были заранее осведомлены о начале антитеррористической операции

    Внешняя политика
    23:16
    Фото

    В Баку концерт по случаю Дня Победы завершился фейерверком - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:10
    Видео

    На параде в Баку прошла колонна Нацгвардии Службы государственной охраны

    Армия
    Лента новостей