FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

Арабские страны не поддерживают предложение США о выборочном восстановлении сектора Газа на фоне обсуждения возможности отстройки контролируемых Израилем территорий.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Грядет столкновение между палестинцами, египтянами, многими другими, катарцами, турками и США с Израилем, если Вашингтон продолжит поддерживать израильскую точку зрения по этому вопросу, что было бы совершенно возмутительно", - приводит газета комментарий арабского дипломата.

Отмечается, что арабские страны не намерены выделять средства на реализацию частичного восстановления сектора Газа и могут сосредоточиться на гуманитарной помощи для контролируемых силами армии Израиля областей.

"Это выглядело бы так, как будто мы строим для Израиля, а не для палестинцев", - отметил FT другой арабский дипломат.