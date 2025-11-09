İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2025
    • 01:56
    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Ərəb ölkələri İsrailin nəzarətində olan ərazilərin yenidən qurulması ehtimalı ilə bağlı müzakirələr fonunda ABŞ-nin Qəzza zolağının seçmə şəkildə yenidən bərpası təklifini dəstəkləmir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    "Əgər Vaşinqton bu məsələdə İsrailin mövqeyini dəstəkləməyə davam etsə, fələstinlilər, misirlilər, bir çoxları, qətərlilər, türklər və ABŞ arasında İsrailə qarşı toqquşma baş verəcək ki, bu da tamamilə biabırçılıq olardı", - qəzet bir ərəb diplomatının sözlərini istinad gətirib.

    Qeyd olunur ki, ərəb ölkələri Qəzza zolağının qismən yenidən bərpası üçün vəsait ayırmaq niyyətində deyil və İsrail Ordusunun nəzarətində olan ərazilərə humanitar yardım göstərməyə diqqət yetirə bilərlər.

    "Bu elə görünərdi ki, biz fələstinlilər üçün deyil, İsrail üçün tikinti aparırıq", - başqa ərəb diplomatı FT-yə bildirib.

    ərəb ölkələri İsrail Qəzza
    FT: Арабские страны отвергли план США по частичному восстановлению Газы

    Son xəbərlər

    02:24

    Sumqayıtda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    02:15

    Avropa çempionu olmuş Azərbaycan şahmatçısı Vətənə qayıdıb

    Fərdi
    01:56

    KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib

    Digər ölkələr
    01:23
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanın qədim silahları və süvarilik mədəniyyəti

    Daxili siyasət
    00:58

    KİV: ABŞ rəsmiləri anbarları miqrantların saxlanma mərkəzlərinə çevirmək istəyirlər

    Digər ölkələr
    00:21

    Prezident İlham Əliyev Hərbi paradla bağlı paylaşım edib

    Hərbi
    00:19

    Aİ: Çin Avropa avtomobil istehsalçılarına əsas çiplərin tədarükünü bərpa edəcək

    Digər ölkələr
    00:11
    Video

    Hərbi paradda Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin "Yarasa" xüsusi təyinatlıları da keçid edib

    Daxili siyasət
    00:02
    Video

    DİN-in Xüsusi Təyinatlı bölmələrinin hərbçiləri paradda iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti