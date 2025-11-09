KİV: Ərəb ölkələri ABŞ-nin Qəzzanın qismən bərpası planını rədd edib
Ərəb ölkələri İsrailin nəzarətində olan ərazilərin yenidən qurulması ehtimalı ilə bağlı müzakirələr fonunda ABŞ-nin Qəzza zolağının seçmə şəkildə yenidən bərpası təklifini dəstəkləmir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
"Əgər Vaşinqton bu məsələdə İsrailin mövqeyini dəstəkləməyə davam etsə, fələstinlilər, misirlilər, bir çoxları, qətərlilər, türklər və ABŞ arasında İsrailə qarşı toqquşma baş verəcək ki, bu da tamamilə biabırçılıq olardı", - qəzet bir ərəb diplomatının sözlərini istinad gətirib.
Qeyd olunur ki, ərəb ölkələri Qəzza zolağının qismən yenidən bərpası üçün vəsait ayırmaq niyyətində deyil və İsrail Ordusunun nəzarətində olan ərazilərə humanitar yardım göstərməyə diqqət yetirə bilərlər.
"Bu elə görünərdi ki, biz fələstinlilər üçün deyil, İsrail üçün tikinti aparırıq", - başqa ərəb diplomatı FT-yə bildirib.