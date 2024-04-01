ФСБ России заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в Crocus

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что установлена причастность задержанных накануне в Дагестане боевиков, готовивших теракты, к финансированию и снабжению атаки на концертный зал Crocus City Hall.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что установлена причастность задержанных накануне в Дагестане боевиков, готовивших теракты, к финансированию и снабжению атаки на концертный зал Crocus City Hall.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале Crocus City Hall в Москве", - говорится в сообщении.

В спецслужбе добавили, что в воскресенье была пресечена деятельность "четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей".

Боевики, по данным ФСБ, "провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие", а "сразу после совершения тератаки намеревались выехать за пределы России".

В воскресенье Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое боевиков, планировавших теракты.