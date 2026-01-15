МИД РФ заявил протест временной поверенной Великобритании - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    МИД России 15 января вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакию в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к британским спецслужбам.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

    Временной поверенной в делах Великобритании в России был заявлен решительный протест.

    "Долакиа была проинформирована о том, что с учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается и ему надлежит в двухнедельный срок покинуть РФ. Вновь было подчёркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - говорится в сообщении.

    Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили сотрудника британских спецслужб.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    "Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г. р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - сообщили в ЦОС.

    Сообщается, что Самьюэль лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

