МИД РФ заявил протест временной поверенной Великобритании - ОБНОВЛЕНО

МИД России 15 января вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакию в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к британским спецслужбам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

Временной поверенной в делах Великобритании в России был заявлен решительный протест.

"Долакиа была проинформирована о том, что с учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается и ему надлежит в двухнедельный срок покинуть РФ. Вновь было подчёркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб", - говорится в сообщении.

Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдёт на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ.

11:26

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили сотрудника британских спецслужб.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г. р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", - сообщили в ЦОС.

Сообщается, что Самьюэль лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухнедельный срок.