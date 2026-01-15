İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Rusiya XİN Britaniyanın diplomatına qəti etiraz bildirib - YENİLƏNİB

    Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) yanvarın 15-də səlahiyyətli orqanlar tərəfindən Böyük Britaniya səfirliyinin diplomatik əməkdaşlarından birinin bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına mənsub olması ilə bağlı əldə edilən məlumatlar səbəbilə səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili Deyni Dolakianı XİN-ə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin açıqlamasında qeyd edilib.

    Məlumata görə, diplomata qəti etiraz bildirilib.

    "Deyni Dolakiaya bildirilib ki, bu nəzərə alınaraq, həmçinin 1961-ci il diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyasının 9-cu maddəsinə uyğun olaraq, bu şəxsin akkreditasiyası ləğv olunur. Bu şəxs, iki həftə ərzində Rusiyanı tərk etməlidir. Moskva Rusiya ərazisində bəyan edilməmiş Britaniya xüsusi xidmət əməkdaşlarının fəaliyyətinə yol verməyəcək ", - məlumatda bildirilib.

    Eyni zamanda xəbərdarlıq edilib ki, Londonun vəziyyəti gərginləşdirəcəyi təqdirdə Rusiya tərəfi qəti cavab verəcək.

    Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin (FTX) əməkdaşları Böyük Britaniya xüsusi xidmətlərinin əməkdaşını üzə çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri FTX-nın İctimai Əlaqələr Mərkəzinə istinadən məlumat yayıb.

    "Federal Təhlükəsizlik Xidməti Böyük Britaniyanın Moskvadakı səfirliyində bu ölkənin xüsusi xidmətlərinin bəyan edilməmiş əməkdaşı Devis Qaret Samyueli aşkarlayıb. O, səfirliyin inzibati-təsərrüfat şöbəsinin ikinci katibi kimi göstərilib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edilib ki, Samyuel akkreditasiyadan məhrum edilib və iki həftə ərzində Rusiyanı tərk etməlidir.

