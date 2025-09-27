Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 01:59
    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что больше нельзя говорить о мире в Германии.

    Как передает Report, об этом он заявил в Берлине на конференции Schwarz Ecosystem Summit, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета.

    "Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире", - отметил Мерц. "Ежедневные диверсии. Попытка вывести из строя дата-центры. Кибератаки", - сказал Мерц. Конкретики он не привел.

    "Я подозреваю, что здесь в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе, как его сеть обмена данными или инфраструктура подвергались атакам", - утверждал канцлер.

    Фридрих Мерц кибератаки диверсии

