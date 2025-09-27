İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 03:23
    Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib

    Almaniya Kansleri Fridrix Merts hesab edir ki, artıq Almaniyada sülhdən danışmaq olmaz.

    "Report"un məlumatına görə, kansler bu barədə Berlində davamlı iqtisadi inkişaf və rəqəmsal suverenliyin əldə olunması məsələlərinə həsr olunmuş "Schwarz Ecosystem" sammitində danışıb.

    "Biz müharibə şəraitində deyilik, lakin artıq sülh şəraitində də yaşamırıq... Gündəlik təxribatlar, data mərkəzlərini sıradan çıxarmaq cəhdləri, kiberhücumlar", - deyən Merts konkret faktlar göstərməyib.

    "Şübhə edirəm ki, bu zalda, bəlkə də, hər ikinci şəxs ən azı bir dəfə data mübadiləsi şəbəkəsinə və ya infrastrukturua hücumların olmasını öz üzərində hiss edib", - kansler bildirib.

    Almaniya Kansler sülh şəraiti
    Фридрих Мерц заявил, что Германия больше не живет в условиях мира

    Son xəbərlər

    04:16

    "NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaq

    Digər ölkələr
    03:54

    Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

    Digər ölkələr
    03:23

    Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    03:01

    Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:57
    Foto

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində səylərini inamla davam etdirəcək

    Daxili siyasət
    02:54
    Video

    Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində 10 ölkə ilə sazişlər imzalayıb

    Xarici siyasət
    02:23
    Video

    Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    02:09

    Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlar

    Region
    01:48

    XİN: Ərazi bütövlüyümüzə qarşı iddiaların Ermənistan Konstitusiyasından çıxarılması önəmlidir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti