Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edib
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2025
- 03:23
Almaniya Kansleri Fridrix Merts hesab edir ki, artıq Almaniyada sülhdən danışmaq olmaz.
"Report"un məlumatına görə, kansler bu barədə Berlində davamlı iqtisadi inkişaf və rəqəmsal suverenliyin əldə olunması məsələlərinə həsr olunmuş "Schwarz Ecosystem" sammitində danışıb.
"Biz müharibə şəraitində deyilik, lakin artıq sülh şəraitində də yaşamırıq... Gündəlik təxribatlar, data mərkəzlərini sıradan çıxarmaq cəhdləri, kiberhücumlar", - deyən Merts konkret faktlar göstərməyib.
"Şübhə edirəm ki, bu zalda, bəlkə də, hər ikinci şəxs ən azı bir dəfə data mübadiləsi şəbəkəsinə və ya infrastrukturua hücumların olmasını öz üzərində hiss edib", - kansler bildirib.
Son xəbərlər
04:16
"NBC News": ABŞ yaxın həftələrdə Venesuelada narkokartelləri vurmağa başlayacaqDigər ölkələr
03:54
Pentaqon "Sikorsky Aircraft" ilə 10,3 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıbDigər ölkələr
03:23
Merts Almaniyanın artıq sülh şəraitində yaşamadığını bəyan edibDigər ölkələr
03:01
Çində 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:57
Foto
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində səylərini inamla davam etdirəcəkDaxili siyasət
02:54
Video
Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində 10 ölkə ilə sazişlər imzalayıbXarici siyasət
02:23
Video
Xarici İşlər Nazirliyi Anım Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşıbDaxili siyasət
02:09
Əraqçi: BAEA müfəttişləri hazırda İrandadırlarRegion
01:48